Burdur'da feci kaza: 18 yaşında hayatını kaybetti

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Araçta sıkışan Süleyman Akgül ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.