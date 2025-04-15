Burdur'da feci kaza: İkisi çocuk, dört yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Cevat Sayılı Bulvarı'nda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sema C, araçta yolcu olarak bulunan Emel Y. ve çocuklar Kuzey C. ile Güney C. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.