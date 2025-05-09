Burdur'da feci kaza: Üniversite öğrencisi Berk'in bacağı koptu

Burdur'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişinin bacağı koptu.

Feci kaza, dün saat 19.00 sıralarında Karasenir Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Caner E.'nin (19) kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırımdaki trafik işaret levhasına çarptı.

Kazada Mehmet Caner E. yaralanırken, yanındaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Berk Civil'in (19) sol bacağı trafik levhasına çarparak diz altından koptu.

Yaklaşık 25 metre savrulan Civil'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Berk Civil'in bacağı kemerle sıkılarak kan akışı durduruldu.



İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile Civil, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berk Civil, buradan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Civil'in kopan bacağı da ekipler tarafından olay yerinden alınıp, özel kutuyla götürüldü.

MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay da hastaneye gelerek Berk Civil'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılılrken, Mehmet Caner E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.