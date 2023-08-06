Burdur'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Burdur'da Galip Dua (54) idaresindeki hafif ticari araç, Tefenni-Korkuteli kara yolu Tefenni ilçesi Işıklar Mahallesi Kavşağı'nda, Yunus Kılınç'ın (63) kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi otomobilde bulunan yaralılardan Mehmet Çelikli'nin (39) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada sürücüler Dua ve Kılınç'ın yanı sıra araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Dua (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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