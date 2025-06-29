Burdur'da iki katlı evde yangın

Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı.

Yangın, 14021'inci Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında yalnızca bir odada hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.