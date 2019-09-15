Burdur'da Abdülkerim Tekeş idaresindeki otomobil, Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muharrem Ercan Gülkaynak yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Mehmet Ali Özkara olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Tuğba, Nazike Nisa ve Niyazi Tekeş yaralandı.
Araç içinde sıkışan sürücü Gülkaynak, Bucak Belediyesine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Burdur'da Abdülkerim Tekeş idaresindeki otomobil, Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muharrem Ercan Gülkaynak yönetimindeki otomobille çarpıştı.