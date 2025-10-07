Burdur'da kaçakçılık operasyonda 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele sürüyor.

Bu çerçevede 25 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Yeşilova, Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik düzenlenen 3 operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet jeneratör ve 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.