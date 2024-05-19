Burdur’da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

Burdur’un Bucak ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı. Çocuklardan biri olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Burdur’da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı

’un Bucak ilçesi, Onaç Mahallesi’nde Mehmet Sefa S.(13) idaresindeki motosiklet ile Yaşar D. (40) idaresindeki kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa S. ve yolcu olarak bulunan Bayram S.(13) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan ve kalp masajı yapılan yaralılar ambulans ile önce Bucak Devlet Hastanesi’ne buradan da biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü. Yaralı çocukların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt'ta boşanma kavgası

Esenyurt'ta boşanma kavgası

Dev soğan kaçakçılığına 387 bin lira ceza

Dev soğan kaçakçılığına 387 bin lira ceza

Ataşehir'de motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı

Ataşehir'de motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis adliyeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis adliyeye sevk edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...