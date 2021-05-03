Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.



İlçeye bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.



Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler arama çalışması başlattı.



Arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinden itibaren devam ediyor.



Bu arada, Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.