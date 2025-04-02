Burdur'da kayıp kişiyi arama çalışmaları 3. gününde: 100 kişilik ekip arıyor

Burdur'da 3 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Güleşir'e ulaşmak için yaklaşık 100 kişilik ekip çalışma yaparken, ekipler çalışmalarını Burdur Gölü'nde yoğunlaştırdı.

TARTIŞMA SONUCU EVİ TERK ETTİ

Kayıp Hilmi Güleşir'in oğlu Hüseyin Güleşir, yaşadıkları tartışma sonucu babasının evi terk ettiğini, otostopla göle geldiğini öğrendiklerini söyledi.

"CEKETİNİ GÖL KENARINDA BULDUK"

Babasını şehir merkezindeki evlerine bulamayınca ihbarda bulunduklarını anlatan Güleşir, "Ceketini göl kenarında bulduk. AFAD ekipleri, dalgıçlar teknelerle gölde arama yapıyor. Artık umudumuzu da kaybetmeye başladık. Lütfen bizi duyuyorsan babacım gel. Sana bir kızgınlığımız yok. Yeter ki bize hayatta olduğunu bildir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Hilmi Güleşir'in geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Güleşir'in ceketinin Burdur Gölü kenarında bulunması üzerine ekipler çalışmalarını gölde yoğunlaştırmıştı.