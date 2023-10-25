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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca saplandı: 2 ölü

Burdur’un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin savrularak refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu otomobilde bulunan baba oğul feci şekilde can verdi.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca saplandı: 2 ölü

Korkuteli istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Oğuzhan Tutumlu'nun (37) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Oğuzhan Tutumlu ve babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun (68) hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında cenazeler araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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