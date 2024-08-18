Burdur’da köprüden uçan otomobil yanarak kül oldu

Burdur-Fethiye karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak köprüden aşağı uçtu. Yoldan geçen vatandaşın sürücüyü araçtan çıkarmasından hemen sonra alev alan otomobil yanarak kül oldu.

Burdur’da köprüden uçan otomobil yanarak kül oldu

Kaza, - karayolu Yassıgüme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Himmet K. (24) idaresindeki 48 ADH 492 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak köprüden dere yatağına uçtu.

Kazayı gören bir vatandaşın dereye inerek Himmet K.‘yı araç içerisinden çıkarmasının hemen ardından araç alev alarak yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle araç tamamen yanarak kül olurken Himmet K.’nın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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