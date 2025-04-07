Burdur'da korkunç olay: Bacağını çapa makinesine kaptırdı
Burdur'da serada çalışırken bacağını çapa makinesine kaptıran 34 yaşındaki Abdil Arık yaralandı.
Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasandamı Sokak'taki serada çapa yapan Abdil Arık (34) bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Arık, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Abdil Arık buradaki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Hastane
- Burdur