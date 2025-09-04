Burdur'da kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kedi kuyu içerisine düştü. Kedinin seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önemleri alarak kuyu içerisine inerek kediyi kafese koydu.

Daha sonra ekipler kafesi halat yardımı ile yukarıya çekerek kediyi kurtardı.