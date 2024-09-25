Burdur'da kuzen katili, eşi ile tutuklandı

Olay, 22 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi.

Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı otomobilin önünü kesip, pompalı tüfekle ateş etti.

Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu'nun hareket eden otomobili, park halindeki başka bir araca çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu, kurtarılamadı.

Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamirci olan Soylu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verildi.



5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, babası Y.A. (47), arkadaşları B.T. ve E.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Y.A., B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla bırakıldı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Onur Altan ve eşi, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Onur Altan'ın, polis merkezindeki ilk ifadesinde, kuzeni Beytullah Soylu ile aralarında husumet bulunduğunu, birkaç kez kavga ettiklerini, birbirlerini sürekli tehdit ettiklerini ve bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.