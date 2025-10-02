Burdur'da motosikletler çarpıştı
Burdur'da 17 yaşındaki sürücülerin kullandığı 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Burdur'da merkez Aydınlıkevler Mahallesi Hayvan Pazarı yakınlarında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.A. yönetimindeki motosiklet ile aynı yaştaki M.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Burdur
- Soruşturma