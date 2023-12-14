Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Olay Akşam saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23001 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Nalbant’a (73) ait evde doğalgaz kaçağıyla sıkışan gaz eve dolunca bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve perdesi sokağa saçıldı. Patlama esnasında evde bulunan Mustafa Nalbant ve eşi Gülsüm Nalbant'ın elinde ve yüzünde ikinci derecede yanık oluştu.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve doğalgaz ekiplerinin müdahalesiyle doğalgaz kapatılırken yaralı çift sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Aynı dakikalarda ise Karasenir Mahallesi Tacir sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde de çatı yangını ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip büyümesine engel oldu.



Olay sonrası açıklamada bulunan Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, “Akşam saatlerinde art arda iki olay ile karşılaştık. İlk olay Fevzi Çakmak Mahallesi’nde doğalgaz patlamasıydı. Doğalgazdan kaynaklı bir sızıntı olmuş oda içerisinde. Menfezler yeteri kadar gazı çekmemiş ve bina içerisinde doğalgaz dedektörü olmadığı için bunun farkına varılmamış. Bu nedenle bina içerisinde ciddi bir patlama meydana gelmiş. Bu olayda 2 yaralımız var. İkinci yangınımız ise Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı uzantısı olmayan bacaya soba kurulmuş. Sobadan çıkan yüksek ısı çatıda birikmiş bu da yangına neden olmuş.” dedi.



Ayrıca vatandaşları kış aylarında almaları gereken önlemler hakkında da bilgilendiren İtfaiye Müdürü Ballak, “Doğalgaz kullandığımız evlerde mutlaka menfezleri iptal etmeyelim ve doğalgaz dedektörlerinin faal olarak çalıştığından emin olalım. Çünkü bu dedektörler doğalgaz kaçağı olduğu zaman direkt ana vanadan gazı kapatıyor. Dedektörler çalışmasa bile menfezlerden bu gaz tahliye oluyor. Ama kış ayındayız. Vatandaşlarımız bu doğalgaz tahliye menfezlerini gazete kağıdı ve diğer materyaller ile kapatıyorlar. Bu da normalde patlama ihtimali çok düşük olan doğalgazın patlama ihtimalini yükseltiyor. Kış aylarındayız, temizlenmeyen bacaların mutlaka temizletilmesi baca kaynaklı yangınlarında önüne geçecektir. Ben 2 vakada da yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum.” şeklinde konuştu.