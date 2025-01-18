Burdur’da nesli tükenmekte olan karakulak avlayan kişiye 611 bin lira para cezası

Burdur'da nesli tükenmekte olan bir karakulak bilinçsiz bir avcı tarafından katledildi.



Kozluca köyü yakınlarında bir şahsın karakulak vurduğunu tespit edildi ve ekipler harekete geçti.



Karakulak'ı vuranın M.A. İsimli şahıs olduğunu tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri M.A. ya 600 bin TL tazminat 11 bin lira idari olmak üzere toplamda 611 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.