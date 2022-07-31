Burdur'da orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 20:37 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 20:59

Burdur'da orman yangını

 'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...