Burdur'da orman yangını: Ekipler olay yerinde

Burdur'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mamak köyünde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

