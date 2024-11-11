Burdur’da otomobil 50 metrelik uçuruma düştü

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Yazıköy-Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaköy istikametine seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 50 metrelik uçurumdan çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

