Burdur’da otomobil ile çarpışan motosikletli çocuk yaralandı

Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde otomobille çarpışan motosikletli çocuk yaralandı.

Burdur’da otomobil ile çarpışan motosikletli çocuk yaralandı

’un Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi’nde aynı istikamette seyir halinde olan Fatma Ö.(33) idaresindeki römork takılı pikap, sola dönüş yaptığı esnada arkasından gelen Mehmetcan A.(14) idaresindeki plakasız motosikletin çarpması sonucu Mehmetcan A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmetcan A.’nın kulağında kopma olduğu tespit edilerek yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Pikap sürücüsü Fatma Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Mehmetcan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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