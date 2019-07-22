Burdur’un Bucak ilçesinde Osman Göz (19) yönetimindeki otomobil, Kızılkaya-Korkuteli kara yolu Yuva köyü kavşağında Hasan Usta (49) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve trafik ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Göz ve amcası Mehmet Göz'ün (72) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan diğer Osman Göz (85) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Hasan Usta'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Burdur'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Burdur’un Bucak ilçesinde Osman Göz (19) yönetimindeki otomobil, Kızılkaya-Korkuteli kara yolu Yuva köyü kavşağında Hasan Usta (49) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.