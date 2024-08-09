Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’da seyir halinde olan otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşlı çift yaralandı.

Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza saat 23.53 sıralarında Merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi Uçaklı kavşakta meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan Abdurrahman K. (59) idaresindeki 15 AAV 528 plakalı motosiklet ile Selen H. (22) idaresindeki lüks otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen Abdurrahman K. ve eşi Nazmiye K.(57) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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