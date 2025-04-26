Burdur'da otomobil ile TIR çarpıştı

Isparta'dan Burdur yönüne ilerleyen Mahmut O. yönetimindeki otomobille karşı yöndeki TIR'ın dorsesi çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobildeki Mahmut O., eşi Vildan O. ile kızı Azime Nisa O. ve oğlu Osman O. yaralandı.

İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza yerinden kaçan TIR sürücüsü Mehmet S., jandarma tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.