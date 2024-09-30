Burdur'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil kamyonla çarpıştı: 3 yaralı

Hasan A. idaresindeki otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınında, Ali A'nın kullandığı kamyonla çarpışarak şarampole sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Selami A. ve Murat A. yaralandı.

Yaralılardan Murat A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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