Burdur’da park halinde freni boşalan tır 5 araca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da park halindeki TIR freni boşalarak önünde duran 5 araca çarparak maddi hasara neden olurken tırı durdurmaya çalışan sürücünün bacağı aracın altında kalarak ezildi.

Burdur’da park halinde freni boşalan tır 5 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, merkez Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 43 ABK 227 plakalı patates yüklü TIR'ı caddeye park eden sürücü Murat B. araçtan indi. O sırada freni boşalan TIR kayarak ilk önce yol kenarında park halinde olan 2 otomobile, daha sonra ise park halindeki 07 BFS 163 plakalı TIR'a çarparak durdu. Çarpma sonucu harekete geçen 07 BFS 163 plakalı TIR ise geri doğru kayarak arkasında bulanan 15 AL 903 plakalı başka bir TIR'a çarptı.

Kazada toplam 5 araçta maddi hasar oluşurken freni patlayan TIR'ın sahibi Murat B.’nin bacağı aracını durdurmak isterken sol ön tekerin altında kalarak ezildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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