Burdur'da parkta sigara istediği Çinliyi bıçakladı

Burdur'da, mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken kendisinden sigara isteyen Mert A. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Adliyeye sevk edilen Mert A. tutuklandı.

Haberler - İHA - DHA 24.11.2021 - 20:44

Burdur'da parkta sigara istediği Çinliyi bıçakladı

'da Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A.(22), iddiaya göre, yürüyüş yapan Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan (49) sigara istedi.

Mermer işiyle uğraşan Wei Liu ise "Sigara içmiyorum" dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mert A. doktor kontrolünden sonra cezaevine gönderildi.

Burdur Adliyesinden Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Mert A., polis aracına binerken çekim yapan gazetecilere, "Nasıl olsa çıkacağım" diyerek küfürler yağdırdı.

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