Burdur'da şehri saran koku panik yarattı: Doğalgaz kokulandırma maddesi çıktı

Burdur'da akşam saatlerinde kent genelinde gaz kokusu kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk olarak vatandaşlar kendi evlerinde gazın koktuğunu düşünerek evlerini havalandırmak için kapı ve pencerelerini açtı. Pencereyi açtıktan sonra gaz kokusunun arttığını fark eden bazı vatandaşlar dışarı çıkınca açık havada da aynı kokunun etkili olduğunu gördü.

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerindenden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğalgazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.



"ENDİŞEYE GEREK YOK"



Burdur Valiliği sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı.

Mesajda, bir gaz kaçağı olmadığı ve herhangi bir tehlikenin bulunmadığı belirtildi. Kokunun, doğalgazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklandığı ve arıza ekipleri tarafından sorunun giderildiği açıklandı.



Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.