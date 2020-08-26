Burdur'da seminere katılan öğretmen corona çıktı, meslektaşlar karantinada

Burdur'da seminere katılan bir öğretmenin Covid-19 çıkması üzerine meslaktaşlar karantinaya alındı. Okul geçici olarak kapatıldı.

DHA 26.08.2020 - 17:08

Burdur'da seminere katılan öğretmen corona çıktı, meslektaşlar karantinada

Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı.

Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...