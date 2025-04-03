Burdur'da şiddetli yağış: Çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı
Burdur'da şiddetli yağışın ardından dere taştı. Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de çok sayıda ev ve ahır sular altında kalırken, ekili araziler göle döndü.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası evler, hayvan barınakları ve ekili alanlar suyla doldu.
Her yıl aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirten köylüler, taşkına neden olan derenin yaklaşık 600- 700 metre mesafedeki Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına bağlanmasını istedi.
YETKİLİLERE ÇAĞRI
Yaklaşık 10 yıldır aynı mağduriyeti yaşadıklarını aktaran köy halkı, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.
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