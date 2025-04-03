Burdur'da şiddetli yağış: Çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası evler, hayvan barınakları ve ekili alanlar suyla doldu.

Her yıl aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirten köylüler, taşkına neden olan derenin yaklaşık 600- 700 metre mesafedeki Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına bağlanmasını istedi.



