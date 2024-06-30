Burdur'da şüpheli çanta paniği

Burdur'da devriye görevi yapan polis ekiplerince yol kenarına bırakılmış vaziyette bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Burdur'da şüpheli çanta paniği


'da 02.15 sıralarında Merkez Yeni Mahalle Seymen Caddesi ile Menderes Caddesi kesişiminde gece vakti devriye görevini icra eden Asayiş Şube ekipleri tarafından yol kenarına bırakılmış içi dolu bir çanta tespit edildi.

Çantadan şüphelenen ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alarak cadde girişleri trafiğe kapatıldı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Sokak girişlerinin kapatılmasının ardından hazırlık yapan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsunun ardından şüpheli çanta patlatılarak imha edildi.

Patlamanın ardından çanta kontrol edilince içerisinde spor kıyafetleri ve ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından cadde girişleri tekrardan trafiğe açıldı.

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