Burdur'da şüpheli valiz paniği

Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kaldırım üzerinde dün saat 21.30 sıralarında sahipsiz bir valiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valizden kıyafetler çıktı.

Valizin patlatılmasından sonra gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenci olduklarını belirtilen karı-koca yakınlardaki bir apart daireye yeni taşındıklarını eşyaları taşırken valizi unuttuklarını söyledi.

Valiz polis ekiplerinin incelmesinin ardından sahiplerine teslim edildi.