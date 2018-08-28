Burdur'da otomobilin yol kenarındaki taşlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Durmuş Taş (22) idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Çendik Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarpıp devrildi.
Kazada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Taş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası lise öğrencisi Mehmet Koçer (15) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçer, kurtarılamadı.
Cenazeleri almak için hastane önünde bekleyen Taş ve Koçer'in yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Gençlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yeşilova ilçesinin Başkuyu Köyü'ne götürüldü.