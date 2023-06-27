Burdur'da trafik kazası: Taraflar birbirine girdi

Kaza sonrası kazazede yakınları olay yerine gelerek sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan taraflar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.