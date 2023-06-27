Burdur'da trafik kazası: Taraflar birbirine girdi

Burdur’da meydana gelen trafik kazasının ardından kazazede yakınları birbirine girdi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Burdur'da trafik kazası: Taraflar birbirine girdi

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında ’un Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah K. (26) idaresindeki motosiklet ile Şerife Y. idaresindeki lüks otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emrah K. ve arkasında yolcu olarak bulunan İsmail A. (21) yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da trafik kazası: Taraflar birbirine girdi - 1

Kaza sonrası kazazede yakınları olay yerine gelerek sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Burdur'da trafik kazası: Taraflar birbirine girdi - 2

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan taraflar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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