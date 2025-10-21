Burdur'da uyuşturucu denetimi: 5 gözaltı

Kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 - 20 Ekim tarihleri arasında Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu A.G., C.T., P.T., M.T. ve İ.Ç isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 20 kullanımlık kannabinoid, 8 gram metamfetamin maddesi, ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.