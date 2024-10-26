Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlattıkları takipli "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik" faaliyeti kapsamında Buca ilçesindeki 5 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde madde, 3 cep telefonu ve 26 bin 50 lira para ele geçirdi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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