Burdur'da vahşet: 22 yaşındaki kadın mahkemelik olduğu kişinin eşini katletti!

Burdur'da iki çocuk annesi kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alındı.



Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Seray Ö. (22), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan B'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tülay A, Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö'yü yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A, tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.



EŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ



Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B, polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi.



Özge Bedir'in 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.