Burdur'da yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Bucak'a bağlı Çamlık köyü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen sebepten yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
