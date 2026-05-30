Burdur'da zincirleme kaza. 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
30.05.2026 23:46
Son Güncelleme: 31.05.2026 00:40
IHA
Burdur'un Bucak ilçesi sınırlarında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.