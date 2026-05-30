Burdur'da zincirleme kaza. 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

30.05.2026 23:46

Son Güncelleme: 31.05.2026 00:40

Burdur'un Bucak ilçesi sınırları içinde zincirleme kaza meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesi sınırlarında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

 

Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.