Burdur’daki orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Burdur’daki orman yangını kontrol altına alındı

, saat 18.00 sıralarında Kocaaliler Beldesi Kızılseki köyünde çıktı. Sarıotlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangının ilk anından itibaren müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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