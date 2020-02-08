Burhan Felek Atletizm Pisti açıldı

Erdoğan törende konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Ülke çapında 12 olan atletizm pisti sayısı bugün 56'ya çıkmış durumda.

Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak için sportik yetenek taraması ve spora yönlendirme projesini hayata geçirdik.

Üst üste üç defa Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin Ay-Yıldızlı formayı giyecek.

Her yıl on binlerce gencimizi tüm ihtiyaçlarını karşılayarak kamp tesislerimizde ağırlıyoruz.

Önümüzdeki yıl en az 1 milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmek istiyoruz.