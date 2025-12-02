Burhanettin Duran: 5 ayda 450'ye yakın dezenformasyon tespit ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen “Afet Haberciliği Eğitim Paneli”nde konuştu.

"6 ŞUBAT'TAN İTİBAREN SADECE 5 AYLIK SÜREÇTE 450'YE YAKIN DEZENFORMASYON TESPİT ETTİK”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef sel, afet, orman yangını, deprem gibi olağanüstü durumlar yaşadıklarını, bunların kuşkusuz en büyüğünün "asrın felaketi" olarak nitelendirdikleri 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu söyledi.

Depremlerden 11 şehirde, 14 milyon insanın doğrudan etkilendiğini hatırlatan Burhanettin Duran, “Ülkemizin tamamını yasa boğan, 53 binin üzerinde canımızı yitirdik. Bu afetin ilk gününden itibaren yaralarımızı hep birlikte milli ruh ve dayanışma içerisinde sarmaya gayret ettik. Bu vesileyle afet sırasında vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

6 Şubat depremlerinde yalan yanlış, eksik bilginin hızla yayıldığına şahit olduklarını, bilgi kirliliği ve yoğun dezenformasyona maruz kaldıklarını vurgulayan Duran, şöyle konuştu:

"İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonları hızlı biçimde tespit ederek vatandaşlarımıza doğru bilginin ulaştırılmasını sağlamak için mücadele ettik. Bu minvalde 6 Şubat'tan itibaren sadece 5 aylık süreçte 450'ye yakın dezenformasyon tespit ettik ve ifşa ettik. Yine bu süreçte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için paydaşlarımız ve medya kuruluşlarımızla çok yakın çalıştık. Gazetecilerin sahada işlerini yapabilmesi için mobil basın merkezleri oluşturduk. Gazetecilerin deprem bölgesine ulaşabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladık. Uluslararası medya kuruluşlarını doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirerek uluslararası toplumu bilgilendirdik. Resmi kurum ve yetkililerin yaptığı bilgilendirme ve çağrıların hızlı ve doğru biçimde yayılmasına yardımcı olduk."

5 DİLDE “AFET HABERCİLİĞİ” KİTABI

Burhanettin Duran, afet haberciliği konusunda medya mensuplarına ve geleceğin gazetecilerine rehberlik etmek için çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini belirtti.

2024 yılında "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabını farklı dillerde yayınladıklarını, tecrübeli meslek mensuplarının deneyimlerini aktardıkları afet, kriz, savaş, sağlık, polis adliye haberciliği gibi konularda video çalışmaları yaptıklarını, "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Haberciliği" başlıklı sempozyumu gerçekleştirdiklerini anımsatan Duran, Afet Haberciliği Eğitim Paneli ile de çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Önümüzdeki dönemde de yeni çalışmalar yapacaklarını belirten Duran, "Mevcut proje kapsamında uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir afet haberciliği ders müfredatı geliştirilmesini özellikle önemsiyorum. Yine bu çerçevede 5 dilde hazırlanan 'Afet Haberciliği' kitabını da son derece kıymetli buluyorum. Bu kitabı sizlerle paylaşacağız. Ümit ediyorum ki hem öğrencilerimize hem hocalarımıza hem bu bilginin peşinde olan bütün medya mensuplarımıza katkı verecektir. Pratik, etik ve güvenlik başlıklarından oluşan bu kitapta yer alan örnek olay incelemeleri ve tavsiyeler vazgeçilmez katkılarda bulunacaktır." diye konuştu.