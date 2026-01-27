İletişim Başkanı Burhanettin Duran “Suriye'de Kürtler hedef alınıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Duran, bazı siyasi çevrelerin ortaya attığı bu iddianın hakikati yansıtmadığını ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim olduğunu kaydetti.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Duran “Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız” dedi.

“FİTNEYİ, FESADI, AYRIŞMAYI KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞANLARA İTİBAR ETMEYİN"



İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklerle değil; terör, şiddet ve hukukun dışına çıkan yapılarla olduğunu ifade ederek "Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi: “Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Duran şunları kaydetti: "Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."