Burhanettin Duran, görevi Fahrettin Altun'dan devraldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atanan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan devraldı.

Törende konuşan Burhanettin Duran emeklerinden dolayı Fahrettin Altun'a teşekkür etti, görevi Altun'dan devralmanın kendisi için apayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçtiği çok kritik dönemlerde hem duygu hem fikir birlikteliği açısından Altun ile çok şey paylaştıklarını belirten Duran, "Akademiden düşünce kuruluşuna, devlet kurumlarına kadar bulunduğumuz görevlerde hem dostluğumuzu hem bu Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmaları birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün kendisinden bu görevi devralmak nasip oldu. 7 yıl boyunca bu kurumun kurucu başkanı olarak çok hizmet etti. Standartları, çıtayı yükseğe koydu." diye konuştu.

"BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İletişim Başkanlığı'nda güzel bir ekip olduğunu ve tempolu bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Duran, şunları söyledi:

"Baktığımızda hem Türkiye'nin müessir bir güç olarak uluslararası itibarının daha da yükseltilmesi hem de yumuşak gücünden, dijital alandaki yatırımlarına kadar birçok konuda ortaya güzel şeyler koyuldu. Bunların devam etmesi ve Fahrettin Bey'in oluşturduğu bu yeni nesil ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi, yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak."

İletişim Başkanlığı'nın ülkenin stratejik kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Duran, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi konularının bu kurumun önemli stratejik katkılar verdiği konular olduğunu dile getirdi.

Devlette devamlılığın esas olduğunu, bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacaklarını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Hakikati merkeze alan bir anlayışla içeride güveni, refahı, huzuru, dışarıda ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın. Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak baktığımızda bizim ekonomik kalkınma ve siyasi istikrarın yanı sıra değerlerimizin, tarihimizin ve misyonumuzun küresel ölçekte yeniden inşa edildiği bir dönemden bahsetmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye farklı bir noktada, artık yön belirleyen bir ülke konumuna geldi. Bu büyük yürüyüşte kamu diplomasi ve stratejik iletişim ülkemizin uluslararası alanındaki görünürlülüğünü ve etkisini artırmada çok kritik roller üstlendi. Amacımız bunu daha da pekiştirmek daha da güçlendirmeye gayret etmek."

"TÜRKİYE'NİN SESİ, YÜZÜ VE VİCDANI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



"Dünya beşten büyüktür" ilkesinin bugün dünyada sadece devlet adamlarının değil, halkların da dikkat kesildiği önemli bir vizyon olduğuna dikkati çeken Duran, "Yumuşak gücümüzü, kültürümüzü, sanatımızı, insani duruşumuzu dijital çağın gerçekleriyle buluşturmak durumundayız. Burada kamu diplomasisini önemli bir alan olarak görüyoruz. Yerli ve milli duruşumuzun küresel dille buluşacağı bir formülle yürüyoruz, ona devam edeceğiz. Ve Türkiye markası bilindiği üzere mazlumun sesi, taşıyıcısı ve adaletin savunucusu olarak devamlı kamuoyunda yer alacak. Böyle baktığımızda elimizden gelen bütün çabayla Türkiye'nin sesi, yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Daha adil bir dünyayı savunan Türkiye'nin bütün çabalarına destek veren bir kurum olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.