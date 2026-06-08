Burhanettin Duran: Günümüzde savaşlar sıradanlaştırılmaya çalışılıyor

İstanbul'da TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Töreni'nin bu yıl 17.cisi düzenlendi. 109 ülkeden farklı kategorilerde binden fazla başvuru yapıldı, ödüller sahiplerini buldu.



Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , TRT yöneticileri, Türk ve dünya sinemasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Duran, “Kamerasını insanlığın zorlu hikayelerine çeviren onların trajedilerine ve sessiz çığlıklarına yönelen belgesel sinemacılar bu göstermiş oldukları yoğun ilgiyle memnun ettiler. 17. yılında belgesel ödüllerinin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir.” dedi.

Duran konuşmasında savaşların sıradanlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederken, "Belgeseller bizim hapsolduğumuz konfor alanlarından çıkmaya davet ederken, Susan Sontag'ın işaret ettiği gibi ‘başkasının acısına bakmak masum bir seyir değildir’ hatırlatmasını yapar. Böylece vicdanımıza da bir çağrı da bulunur. İnsanlağımıza hitap eden belgesellerle insan olmanın değerini yeniden fark ediyoruz." diye konuştu.

"Cesur Ol, İz Bırak" temasıyla düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"nde 4 kategoride 12 film ödül aldı.