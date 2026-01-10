İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Ömrünü bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz vazgeçilmezdir

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ankara'da özel bir etkinlik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Serginin açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı.

Sergide, gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan 59 fotoğraf karesi yer aldı.

Duran, sergide Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecilerle bir araya geldiği anlara, Adnan Menderes'ten Turgut Özal'a, Necmettin Erbakan'dan Süleyman Demirel'e uzanan siyasi hafızaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bugüne gazetecilerle temaslarına ve usta foto muhabiri Ara Güler'in insanı merkeze alan bakışına tanıklık ettiklerini söyledi.

Burhanettin Duran, gazeteciliğin kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasındaki en önemli dinamik olduğunu söyledi.

Duran “Gazeteciler haber içinde oldukları sahada gelişmeleri aktarmakla kalmadılar aslında bizzat tarihin yazılışına tanıklık ettiler, belgeler ürettiler, toplumsal hafızayı canlı tuttular. Günümüzün değişen fiziki, teknik ekonomik ve politik şartlarına rağmen gazetecilik hala bu vazgeçilmez rolünü sürdürüyor.” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Burhanettin Duran “Bugün sahada, masada, dijital mecralarda iz sürerek ulaştığı doğru bilgiyi kamuoyunun istifadesine sunan gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman için etik ve profesyonel kurallara göre hareket eden ve ömrünün önemli anlarını bu meslek uğrunda fedakarca ortaya koyan gazetecilerimiz, basın mensuplarımız vazgeçilmezdir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Serginin ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sergimiz, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla gelecek nesillere aktarmayı, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergide; Başkanlığımız ve Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan 59 fotoğraf karesi yer almaktadır.

Bu özel günde, hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve katledilen basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."