Burhanettin Duran: Türkiye diplomasinin merkezinde

Antalya 'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31 ) kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Duran, Türkiye 'nin iklim diplomasisindeki rolü, zirvenin uluslararası önemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve İletişim Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİNDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ”



Türkiye'nin 2026 yılında üç önemli uluslararası zirveye ev sahipliği yaptığını belirten Duran, "2026 yılı içerisinde Türkiye'nin liderlik ettiği çok önemli üç zirve gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi NATO zirvesiydi, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi, şimdi de COP31'le Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

“İKLİM ADALETİ VE UYGULAMA ÖN PLANA ÇIKIYOR”



COP31'in temel yaklaşımının konsensüs, aksiyon ve diyalog üzerine kurulduğunu vurgulayan Duran, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca görüşmelerin yeterli olmadığını, alınan kararların somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini söyledi.



Zirvede iki temel konunun öne çıktığını ifade eden Duran, "Birincisi iklim adaleti. Biliyorsunuz gelişmiş ülkelerin sanayileşirken dünyaya bir anlamda çevresel olarak zararı oldu. Bu yönüyle baktığımızda sorumluluk daha fazla onlarda. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin üzerine bu yükün konulması değil, aksine finans başta olmak üzere, teknoloji başta olmak üzere çevreyi korumak için, iklim değişikliği ile mücadele için bir paylaşım olması gerekiyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında iklim adaletine dikkat çektiğini belirten Duran, ikinci önemli konunun alınan kararların hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti. Duran, Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, "Mış gibi yapmayacağız, alınan kararlar uygulamaya konulmalı" sözleriyle vurguladığını aktardı.

“GAZZE'DE ÇEVRE SOYKIRIMI DA UYGULANDI”



İklim meselesi ele alınırken Gazze'de yaşananların da unutulmaması gerektiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki çevreye yönelik tahribat vurgusuna değindi. Duran, "Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var, ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar" ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN 20'YE YAKIN İKİLİ GÖRÜŞME YAPMASI BEKLENİYOR”



COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya gelişinden itibaren 10 ikili görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan'ın zirve kapsamında iki ayrı konuşma yaptığını hatırlatan Duran, "Yarın da çok yoğun bir diplomasi trafiği olacak. En az o kadar bir görüşmenin yapılması, 20'ye yakın bir ikili görüşmeyi yapması bekleniyor" dedi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının uluslararası alanda olumlu karşılandığını ifade eden Duran, daha önceki COP başkanlarının da Türkiye'nin dönem başkanlığına ortak destek verdiğini belirtti.

“5 KITADAN YAKLAŞIK 4 BİN BASIN MENSUBU ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR”



İletişim Başkanlığının zirve süresince yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Duran, medya akreditasyonunun Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Duran, "İletişim Başkanlığı olarak medya akreditasyon hususunda BM ile birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 5 kıtadan 4 bin basın mensubu bu büyük zirveyi takip ediyor. 9'u ile 20'si arasında devam eden bu zirvenin basın tarafından ilgi görmesi bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.

“DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EDEREK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”



İletişim Başkanlığının yalnızca medya organizasyonuyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Duran, iklim diplomasisi konusunda hazırlanan yayınlarla kamuoyunu bilgilendirdiklerini ifade etti. Duran, "İklim diplomasisi ile ilgili bir kitabımız, yine iklim değişikliği ile ilgili bir sözlüğümüz, Türkiye'nin COP31'de göstermiş olduğu dönem başkanlığının neye yönelik olduğuna dair bir kitap çalışmamız var. Hem kitaplar yayınlayarak, hem bunu kamuoyunun gündemine getirerek, hem de dezenformasyonla mücadele ederek bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

“COP31, NATO VE TDT ZİRVELERİNDEN DAHA BÜYÜK”



Antalya'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkat çeken Duran, COP31'in kapsamı bakımından NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinden daha büyük olduğunu belirtti. Zirvenin hazırlanmasında büyük emek bulunduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önemli katkıları olduğunu söyledi. Duran, "Mavi ile yeşilin en güzel buluşmalarından birisini temsil eden Antalya'da bu zirveyi yapmak çok değerliydi. Antalya'mız birçok kapasite açısından çok yüksek kapasitede bir ilimiz. Ancak zirve de çok büyük bir zirve. Doğrusu NATO ve TDT zirvelerinden daha büyük bir zirveden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.



Zirveye katılan liderlerin organizasyon için gösterilen çabayı takdir ettiğini belirten Duran, "4 bine yakın basın mensubunu burada en iyi şekilde ağırlamak ve dünyaya Antalya'dan iklim değişikliği ile ilgili güçlü mesajlar verme yönünde bir çabamız var. Ben bu çerçevede genelde olumlu tepkiler aldım" dedi.



Duran, COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca görüşmelerin yapıldığı değil, alınan kararların uygulamada da karşılık bulduğu bir zirve olması temennisinde bulundu.