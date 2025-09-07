Burhanettin Duran: Türkiye tüm taraflarla görüşen yegane ülkedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ayın Tarihi" dergisi için bir yazı kaleme aldı. Duran, yazısında Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlattı.
Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın süreli yayını olan "Ayın Tarihi" dergisinin 22. sayısında, "Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu: Türkiye" başlıklı başyazı kaleme aldı.
Duran; yazıda Türkiye'nin, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde aktif rol oynadığını belirtti, Ankara'nın refah ve istikrar için mücadele ettiğini ifade etti.
Türkiye'nin dış politika vizyonunu anlatan Burhanettin Duran yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Küresel istikrarı tehdit eden böyle bir ortamda, yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır. İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir. Ülkemiz, dünya için verdiği refah ve istikrar mücadelesinde gücünü, tam bağımsız Türkiye idealiyle attığı adımlardan almaktadır."
Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze saldırılarını hatırlatan Duran, dünyanın risklerin, sınamaların ve kırılmaların arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.
"Türkiye'nin; Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü, Suriye'nin birliğini koruması ve yeniden inşasına güçlü desteği, Somali-Etiyopya arasındaki uzlaşmaya katkısı ve soykırıma maruz kalan Filistin'in sesini dünyaya duyurması bunun en bariz örneklerindendir."
"Ayın Tarihi" dergisi "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür-Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.
Derginin ağustos sayısına, İletişim Başkanlığı'nın internet sayfası üzerinden erişilebiliyor.
