Burhanettin Duran'dan AB'nin "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , sosyal medya hesabından AB'nin 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye 'ye yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

“AB’NİN ORTAK GELECEĞE İLİŞKİN VİZYON EKSİKLİĞİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Söz konusu değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirten Duran, "Türkiye’nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB’nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." dedi.

“AB’NİN ÖN YARGILARDAN UZAK BİR SÖYLEM BENİMSEMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR"

NATO Ankara Zirvesi ’nde Türkiye’nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rolün açık şekilde teyit edildiğini ifade eden Burhanettin Duran mesajına şöyle devam etti:

“Bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloga katkı sunmamaktadır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihî gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB’nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir.”